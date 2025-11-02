Legende: Geniesst grossen Rückhalt Der FC Bayern München. imago images/Sven Simon

Bayern baut Mitglieder-Weltrekord aus

Der FC Bayern bleibt bei der Zahl seiner eingetragenen Mitglieder weltweit die Nummer 1. Klubpräsident Herbert Hainer verkündete auf der Jahreshauptversammlung am Sonntag eine Steigerung von im Vorjahr 382'000 auf 432'500. Vor 15 Jahren waren es noch 171'345 Menschen gewesen, die dem eingetragenen Klub angehörten. Weltweit auf Rang 2 liegt der portugiesische Rekordmeister Benfica Lissabon, der im Februar sein 400'000. Mitglied registriert hatte. Neben dem Fussball (Junioren, Senioren) unterhält der FC Bayern auch Abteilungen für Schiedsrichter, Kegeln, Schach, (Jugend-)Basketball und Tischtennis.

