Fifa: Ahmad wegen Fehlverhalten gesperrt

Die Ethikkommission der Fifa hat Ahmad Ahmad, den Präsidenten des Afrikanischen Fussballverbands und Vize-Präsidenten der Fifa, für 5 Jahre gesperrt und mit 200'000 Franken gebüsst. Dem 60-Jährigen aus Madagaskar, der seit März 2017 an der Spitze des Kontinentalverbands steht, werden mehrere Verstösse wie Amtsmissbrauch, Veruntreuung von Geldern oder Annahme und Verteilung von Geschenken vorgeworfen. 2019 war Ahmad zudem in Paris wegen des Verdachts auf Korruption verhört worden.

USA: Ziegler auf Erfolgskurs

Der Schweizer Ex-Internationale Reto Ziegler steht mit dem FC Dallas in den Viertelfinals der nordamerikanischen MLS-Playoffs. In der Nacht auf Montag bezwang der 34-jährige Genfer mit den Texanern auswärts die favorisierten Portland Timbers 8:7 im Penaltyschiessen. Ziegler wurde in der 110. Minute eingewechselt und verwertete den ersten Penalty. Im Viertelfinal trifft Dallas auf die Seattle Sounders mit dem Schweizer Goalie Stefan Frei oder auf den Los Angeles FC.

England: Salah kehrt zurück

Liverpool-Coach Jürgen Klopp rechnet mit der Rückkehr von Mohamed Salah nach dessen Corona-Infektion. «Er kann mit uns trainieren», sagte Klopp nach dem Premier-League-Sieg gegen Leicester am Sonntagabend und verwies auf ein negatives Testergebnis. Salah werde in den nächsten zwei Tagen zwei weitere Tests haben, unter anderem von der Uefa. Klopp hofft, dass der ägyptische Angreifer am Mittwoch in der Champions League im Heimspiel gegen Atalanta Bergamo spielen kann.

Deutschland: Löw muss sich erklären

Die Spitze des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) will am 4. Dezember über die Situation der Nationalmannschaft und die Zukunft von Trainer Joachim Löw beraten. DFB-Direktor Oliver Bierhoff werde dann eine Analyse des jüngsten 0:6-Debakels in Spanien und der «Gesamtentwicklung der Mannschaft in den vergangenen 2 Jahren» vorstellen. Der umstrittene Löw solle Zeit für eine grundlegende Aufarbeitung der Lage bekommen. «Sportlich, um die Ursachen der deutlichen Niederlage von Sevilla zu analysieren. Und persönlich, um die eigene grosse Enttäuschung zu verarbeiten. Das gehört sich so», hiess es in der Mitteilung.