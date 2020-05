Legende: Ist zurück auf dem Trainingsplatz Urs Fischer (links). imago images

Fischer zurück im Training von Union Berlin

Urs Fischer startet mit Bundesligist Union Berlin in die Vorbereitung auf das Derby gegen Hertha BSC. Wie der Aufsteiger vor dem brisanten Duell am Freitag mitteilte, waren die beiden notwendigen Corona-Tests bei dem 54-jährigen Trainer negativ, weshalb er die Mannschaft ab sofort wieder ohne Einschränkungen betreuen kann. Das erste Training in Köpenick leitete Fischer am Dienstag. Der Zürcher Coach hatte das Union-Heimspiel gegen die Bayern am Sonntag (0:2) wegen eines Todesfalls in der Familie verpasst.

Bayern, Real und Inter organisieren Solidaritäts-Cup

Die europäischen Fussball-Grössen Bayern München, Real Madrid und Inter Mailand wollen 2021 einen Solidaritäts-Cup austragen. Damit soll in Zeiten der Corona-Krise ein Zeichen der Verbundenheit gesetzt werden. Die Idee ist, je ein Spiel in Madrid (Real - Inter), Mailand (Inter - Bayern) und München (Bayern - Real) zu veranstalten. Die Nettoerlöse aller 3 Spiele sollen für medizinische Infrastruktur in Italien und Spanien gespendet werden.