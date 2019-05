Legende: Müssen einen Umweg nehmen Union Berlin spielt gegen Stuttgart um einen Platz in Deutschlands oberster Liga. imago images

Union Berlin muss in die Relegation

Zum Schluss wurde es nochmals ganz eng. Weil das vom Schweizer Urs Fischer trainierte Union Berlin am letzten Spieltag der 2. Bundesliga in Bochum kurz vor Schluss zum 2:2 ausgleichen konnte, fehlte Union nur ein weiterer Treffer zum direkten Aufstieg. Da es beim Remis blieb, jubelte am Ende aber Paderborn, das im Fernduell um Rang 2 in Dresden 1:3 verlor. Somit steigen Köln und Paderborn direkt in die 1. Bundesliga auf. Fischers Union muss gegen Stuttgart in die Relegation.

Kompany sagt ManCity «Goodbye»

Nach dem Triple für ManCity hat Captain Vincent Kompany seinen Abschied verkündet. Der Verteidiger wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Wie der Belgier auf Facebook mitteilte, wird er Spielertrainer bei Anderlecht. Kompany kam 2008 zu Man City und gewann 5-mal die Meisterschaft.

Real Madrid verpatzt auch den Saisonabschluss

Real Madrid beendete eine rabenschwarze Saison mit einer weiteren Niederlage. Im heimischen Bernabeu unterlagen die «Königlichen» Betis Sevilla mit 2:0. Nach dem Spiel gab Betis bekannt, dass die Zusammenarbeit mit Trainer Quique Setién nicht fortgeführt wird. Meister Barcelona spielte zum Liga-Abschluss 2:2 bei Eibar. Lionel Messi erzielte beide Treffer für die Katalanen, die am kommenden Samstag noch den Final der Copa del Rey gegen Valencia bestreiten.

Juninho wird Sportdirektor bei Lyon

Der einstige Freistoss-Spezialist Juninho kehrt zu Olympique Lyon zurück. Wie Klubpräsident Jean-Michel Aulas mitteilte, wird der 44-jährige Brasilianer Sportdirektor. Als neuer Trainer stösst Juninhos Landsmann Sylvinho zu OL. Der einstige Barça-Profi ersetzt Bruno Genesio.

Wondolowski knackt in der MLS Donovans Torrekord

Die San Jose Earthquakes haben sich gegen Chicago Fire 4:1 durchgesetzt. Alle 4 Tore für das Siegerteam erzielte Chris Wondolowski. Mit 148 Treffern in 338 Spielen seit seinem Debüt im Mai 2005 löste der 35-malige US-Nationalspieler den früheren Bundesliga-Profi Landon Donovan als Rekordtorschütze der MLS ab.

