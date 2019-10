Flamengo fordert River Plate

Flamengo folgt River Plate in den Final der Copa Libertadores. Das Team aus Rio gewann das Halbfinal-Rückspiel gegen Gremio 5:0. Die 70'000 Zuschauer im Stadion Maracana erlebten ein Spektakel. Flamengo fegte im brasilianischen Duell Gremio mit 5 Toren innert knapp 30 Spielminuten vom Platz. Das Hinspiel hatte noch 1:1 geendet. In Südamerikas Pendant zur Champions League kommt es somit zum Duell Flamengo gegen River Plate aus Argentinien. Der Final geht am 23. November in Santiago de Chile über die Bühne.

Fifa vergibt Klub-WM nach China

Die neue Klub-WM mit 24 teilnehmenden Mannschaften wird 2021 in China ausgetragen. Das gab Fifa-Präsident Gianni Infantino am Donnerstag in Shanghai bekannt, die Wahl im Council sei «einstimmig» gefallen. Infantino nannte die Entscheidung «historisch». Nach dem noch im alten Modus mit 7 Teams ausgespielten Wettbewerb, der 2019 und 2020 in Katar steigt, werden ab 2021 24 Mannschaften teilnehmen. Die neue Klub-WM wird den Confed Cup ersetzen und soll alle 4 Jahre im Sommer ausgetragen werden.