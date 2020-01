Rösler beerbt Funkel in Düsseldorf

Bundesliga-Schlusslicht Fortuna Düsseldorf hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Friedhelm Funkel getrennt. Am Sonntag hatte der Traditionsklub 0:3 in Leverkusen verloren. Funkel hatte die Fortuna 2016 in der 2. Bundesliga übernommen und sie 2018 zurück ins Oberhaus geführt. Sein Vertrag in Düsseldorf war für den Fall des erneuten Klassenerhalts erst vor Weihnachten um ein Jahr verlängert worden. Mit «Herzlichen Glückwunsch» war Funkel noch am Dienstagabend auf der Homepage und in den Sozialen Medien der Fortuna für die Wahl zu Düsseldorfs «Trainer des Jahres» gefeiert worden. Der 66-Jährige hat seine Karriere für beendet erklärt. Die Nachfolge tritt Uwe Rösler an.

Morddrohungen gegen ManUnited-Boss Ed Woodward

Bislang unbekannte Chaoten haben am späten Dienstagabend das Haus von Manchester Uniteds Vize-Vorstand Ed Woodward angegriffen und Morddrohungen ausgesprochen. In einem Video, das in sozialen Medien veröffentlicht wurde, ist eine Gruppe von rund 20 vermummten Personen zu sehen, die Feuerwerkskörper auf Woodwards Anwesen in Cheshire nahe Manchester werfen und dabei «Ed Woodward wird sterben» grölen.