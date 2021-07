Legende: Statt «Adler» bald «Bulle» André Silva. Keystone

Deutschland: Silva von Frankfurt zu Leipzig

Der portugiesische Goalgetter André Silva wechselt innerhalb der Bundesliga von Eintracht Frankfurt zu RB Leipzig. Der 25-Jährige unterschrieb beim Zweiten der letzten Saison einen Vertrag bis 2026. Gemäss Medienberichten soll die Ablösesumme festgeschriebene 23 Millionen Euro betragen. André Silva, der im portugiesischen EM-Kader stand, erzielte in der vergangenen Saison für die Eintracht Frankfurt 28 Treffer und war damit der zweitbeste Skorer der Liga hinter Robert Lewandowski.

Frankreich: Zwangsabstieg für Bordeaux und Angers

Bordeaux und Angers müssen vorläufig den Gang in die Ligue 2 antreten. Die Nationale Kontroll- und Managementabteilung bestätigte am Freitag den Abstieg der bisherigen Erstligisten, die beide das Urteil anfechten wollen. Bordeaux hatte aufgrund des Rückzugs des Hauptanteilseigners in der abgelaufenen Saison rote Zahlen geschrieben. Der Zwölfte der vergangenen Spielzeit hofft nun, durch eine kurzfristige Übernahme eines neuen Geldgebers in der Ligue 1 bleiben zu dürfen. Angers wurde wegen eines nicht rechtzeitig eingegangenen Dokuments im Zuge eines Transfers verurteilt.