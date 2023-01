Legende: Soll mithelfen, den Klassenerhalt zu schaffen Michael Frey. imago images/Belga

Deutschland: Antwerpen leiht Frey an Schalke aus

Michael Frey wird bis zum Saisonende für Schalke 04 auf Torejagd gehen. Der 28-jährige Stürmer wechselt leihweise von Royal Antwerpen nach Gelsenkirchen. Schalke besitzt eine Kaufoption für den Schweizer, der von Sportvorstand Peter Knäbel als «physisch robuster und dynamischer Mittelstürmer» vorgestellt wurde. Frey hatte in der vergangenen Saison mit 24 Toren geglänzt, kam unter dem neuen Trainer Mark van Bommel aber nur noch sporadisch zum Einsatz. Mit Schalke nimmt Frey am Samstag mit dem Gastspiel in Frankfurt die Mission Klassenerhalt in Angriff. Die «Königsblauen» belegen mit nur 9 Punkten den letzten Tabellenrang in der Bundesliga.