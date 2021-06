Legende: Geht noch vor dem eigentlichen Amtsantritt Gennaro Gattuso. imago images

Italien: Kurz-Auftritt von Gattuso in Florenz

Der neue Trainer Gennaro Gattuso verlässt die AC Fiorentina noch vor dem eigentlichen Amtsantritt schon wieder. Das gab der Klub in einer knappen Mitteilung bekannt. Gattuso war erst am 25. Mai vorgestellt worden, sein Vertrag hätte am 1. Juli zu laufen begonnen. Grund sind nach Angaben italienischer Medien Unstimmigkeiten zwischen Gattuso, seinem Manager Jorge Mendes und Florenz-Eigentümer Rocco Commisso über die Personalplanung.