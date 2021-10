Legende: Muss leer bleiben Das Wembley-Stadion in London. imago images

England: Uefa bestraft englischen Verband

Englands Nationalmannschaft muss bei seinem nächsten Heimspiel in einem Wettbewerb der Uefa ohne Fans auskommen. Wie die Europäische Fussball-Union am Montag mitteilte, ist Englands Verband (FA) wegen der Turbulenzen während des EM-Endspiels am 11. Juli mit einem Geisterspiel bestraft worden. Ein weiteres wurde auf Bewährung ausgesprochen, die zwei Jahre läuft. Zudem muss der Verband 100'000 Euro bezahlen.

Frankreich: Neymar mit Leistenproblemen

Superstar Neymar wird dem französischen Spitzenklub Paris St. Germain in der Champions League gegen Bundesligist RB Leipzig fehlen. Wie die Pariser vor der Partie am Dienstag mitteilten, fällt der Brasilianer mit Leistenproblemen aus. PSG führt die Gruppe A mit vier Punkten vor dem punktgleichen Club Brügge an, Leipzig wartet noch auf den ersten Zähler.

Deutschland: Weghorst in Quarantäne

Der VfL Wolfsburg muss sein Champions-League-Duell am Mittwoch bei RB Salzburg ohne Torjäger Wout Weghorst bestreiten. Wie der Bundesliga-Klub am Montag mitteilte, hat sich der 29-jährige Niederländer mit dem Coronavirus infiziert.