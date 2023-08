Legende: Bereits auf dem Trainingsgelände angekommen Jordan Siebatcheu. Imago/fohlenfoto

Bundesliga: Siebatcheu von Union zu Gladbach

Borussia Mönchengladbach leiht bis zum Ende der laufenden Saison Jordan Siebatcheu von Liga-Konkurrent Union Berlin aus. Der VfL besitzt zudem eine Kaufoption für den 27-jährigen US-Amerikaner. Am Donnerstagvormittag nahm der Stürmer bereits am Training im Borussia-Park teil. Siebatcheu hat zuvor zwischen 2020 und 2022 insgesamt 88 Spiele für die Young Boys absolviert und dabei 42 Tore erzielt.

Brasilien: Schwedin Sundhage muss gehen

Nach dem historischen Aus in der Gruppenphase bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland hat Brasilien die Zusammenarbeit mit der schwedischen Star-Trainerin Pia Sundhage vorzeitig beendet. Ursprünglich sollte die 63-Jährige die «Seleção» noch nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris anführen, doch das erste Verpassen einer WM-K.o.-Runde seit 28 Jahren wog zu schwer. Laut des brasilianischen Verbandes solle «in den kommenden Tagen» das neue Trainerteam vorgestellt werden.



04:29 Video Archiv: Die «Seleção» muss Adeus sagen Aus FIFA Women's World Cup 2023 vom 02.08.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 29 Sekunden.

Ex-Niederlande-Goalie Jongbloed verstorben

Der frühere Goalie der niederländischen Fussballnationalmannschaft, Jan Jongbloed, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das teilten sein früherer Verein Vitesse Arnhem und der nationale Fussballverband am Donnerstag mit. Jongbloed war den Angaben zufolge bereits seit Längerem krank. Jongbloed bestritt 24 Länderspiele mit der Elftal. Bei den Weltmeisterschaften 1974 und 1978 stand er im Tor, bei beiden Turnieren verloren die Niederländer den Final.