Deutschland: Rose wechselt zum BVB

Trainer Marco Rose verlässt Borussia Mönchengladbach nach dieser Saison und wechselt innerhalb der Bundesliga zu Borussia Dortmund. Der 44-Jährige macht von einer Ausstiegsklausel in seinem bis 2022 laufenden Vertrag Gebrauch. Die dort festgeschriebene Ablösesumme soll laut Medienberichten fünf Millionen Euro betragen. Mit Roses angekündigtem Wechsel im Sommer ist auch klar, dass Lucien Favres Nachfolger Edin Terzic den BVB nicht über die laufende Saison hinaus coachen wird.

Frankreich: Auszeichnung für Omlin

Jonas Omlin hat es erstmals in das Team der Ligue-1-Runde der Sportzeitung «L'Équipe» geschafft. Der Goalie, der im letzten Sommer von Basel zu Montpellier gewechselt hatte, war am Samstagabend mit seinen Paraden entscheidend am 2:1-Überraschungssieg der Südfranzosen beim Titelkandidaten Lyon beteiligt. Für Omlin kommt die Auszeichnung zur richtigen Zeit. Der Innerschweizer hatte in den letzten Wochen einige schwierige Spiele mit vielen Gegentoren zu verkraften.