Legende: Schliesst im Sommer das Kapitel Bayern München Leon Goretzka. Imago Images/Midori Ikenouchi

Bundesliga: Goretzkas Zeit bei den Bayern bald zu Ende

Die Wege von Leon Goretzka und Bayern München trennen sich Ende Saison. «Im Sommer wird die Zeit von Leon Goretzka beim FC Bayern München vorbei sein», sagte Sportdirektor Christoph Freund am Freitag, «er wird einen anderen Weg einschlagen.» Der Vertrag des 30-Jährigen läuft aus, er liebäugelt mit einem Wechsel ins Ausland. Kurzzeitig stand sogar ein Winter-Transfer zu Atletico Madrid im Raum, dieser zerschlug sich jedoch. Goretzka kam 2018 von Schalke nach München. Er bestritt bislang 292 Pflichtspiele für die Bayern, in denen er 47 Tore erzielte und 48 Treffer vorbereitete.

