Legende: Schliesst im Sommer das Kapitel Bayern München Leon Goretzka. Imago Images/Midori Ikenouchi

Bundesliga: Goretzkas Zeit bei den Bayern bald zu Ende

Den 2:1-Sieg bei Eindhoven am Mittwoch verfolgte Leon Goretzka von der Bank aus. Zwei Tage später steht fest: Die Wege des Mittelfeldspielers und Bayern München trennen sich Ende Saison. «Im Sommer wird die Zeit von Leon Goretzka beim FC Bayern München vorbei sein», sagte Sportdirektor Christoph Freund am Freitag, «er wird einen anderen Weg einschlagen.» Der Vertrag des 30-Jährigen läuft aus, er liebäugelt mit einem Wechsel ins Ausland. Kurzzeitig stand ein Winter-Transfer zu Atletico Madrid im Raum, dieser zerschlug sich jedoch. Goretzka kam 2018 von Schalke nach München. Er bestritt bisher 292 Pflichtspiele für die Bayern, in denen er 47 Tore erzielte und 48 Treffer vorbereitete.

Premier League: Lange Pause für Grealish

Everton-Linksaussen Jack Grealish fällt aufgrund eines Fussbruchs voraussichtlich für den Rest der Saison aus und könnte somit die WM in den USA, Mexiko und Kanada verpassen. Dem englischen Nationalspieler, der von Manchester City an die «Toffees» verliehen ist, droht eine Operation, nachdem er sich den Ermüdungsbruch in der Premier League beim 1:0-Sieg gegen Aston Villa zugezogen hatte.

