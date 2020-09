Legende: Wechselt wohl bald nach England Kai Havertz. Getty Images

England: Havertz' Chelsea-Wechsel rückt näher

Der Wechsel von Kai Havertz vom Bundesligisten Bayer Leverkusen zu Chelsea steht offenbar unmittelbar bevor. Der 21-jährige Offensivspieler ist aus dem Team-Quartier der deutschen Nationalmannschaft in Stuttgart abgereist. Er wird am Sonntag im zweiten Spiel der Nations League in Basel gegen die Schweiz Bundestrainer Joachim Löw nicht zur Verfügung stehen. «Wir wussten, dass heute und morgen noch die letzten Details geklärt werden sollen mit seinem Vertrag mit Chelsea», begründete Löw am Freitag die Abreise von Havertz. Seit Wochen wird über einen 100-Millionen-Euro-Transfer des Ausnahmetalents spekuliert.

Türkei: Moubandje zu Alanyaspor

Der Schweizer Aussenverteidiger François Moubandje spielt in der kommenden Saison in der Türkei. Der 30-jährige Romand wurde von Dinamo Zagreb für ein Jahr an Alanyaspor ausgeliehen. Beim kroatischen Meister kam Moubandje, der 21 Länderspiele für die Schweiz bestritt, in der vergangenen Spielzeit nur zu 15 Einsätzen. Zuvor hatte er sechs Jahre lang in der Ligue 1 für Toulouse gespielt.