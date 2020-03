Herrlich neuer Augsburg-Trainer

Heiko Herrlich soll den Bundesligisten FC Augsburg vor dem Absturz in die Zweitklassigkeit bewahren. Der 48-Jährige erhält als Nachfolger des am Montag entlassenen Schweizers Martin Schmidt einen Vertrag bis 2022. Das gab der Tabellen-14. am Dienstag bekannt. Herrlich kehrt damit über ein Jahr nach seiner Entlassung bei Leverkusen kurz vor Weihnachten 2018 in die Bundesliga zurück.