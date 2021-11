Legende: Das ist der neue Newcastle-Coach Eddie Howe. imago images

England: Newcastle künftig mit Howe

Newcastle United hat rund 3 Wochen nach der Entlassung von Steve Bruce einen neuen Cheftrainer gefunden. Der neureiche Premier-League-Klub mit dem Schweizer Internationalen Fabian Schär verzichtete auf die Verpflichtung eines grossen Namens und setzt stattdessen auf den international wenig bekannten Eddie Howe. Der 43-jährige Engländer unterschrieb einen bis im Sommer 2024 gültigen Vertrag. Howe führte einst Bournemouth von der vierthöchsten Liga Englands in die Premier League. Nach 5 Jahren im Oberhaus stieg der Klub im vergangenen Sommer wieder ab. Danach trennten sich Howe und Bournemouth einvernehmlich.

Deutschland: 3 Schweizer in Team des Spieltages

Silvan Widmer ist für sein Premieren-Tor gegen Borussia Mönchengladbach mit der Berufung in die kicker-Elf des Spieltages belohnt worden. Der Aussenverteidiger erhielt von der deutschen Sportzeitschrift die Note 2. Mit Gladbachs Yann Sommer und Denis Zakaria schafften es zwei weitere Nati-Spieler in das Team des Spieltages. Für Sommer ist es die zweite, für Zakaria bereits die dritte Nominierung in der laufenden Saison.