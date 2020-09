Legende: Wurde positiv auf das Corona-Virus getestet Zlatan Ibrahimovic. imago images

Italien: 2. Corona-Fall bei Milan

Milans Stürmer Zlatan Ibrahimovic ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies gab der Klub des schwedischen Superstars nur Stunden vor dem Spiel in der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation gegen den norwegischen Vertreter Bodo/Glimt bekannt. Ibrahimovic befindet sich in häuslicher Quarantäne. Neben dem 38-Jährigen habe es keine weiteren positiven Tests gegeben. Mitspieler Léo Duarte war allerdings bereits am Mittwoch positiv getestet worden.

Spanien: Suarez wechselt in die Hauptstadt

Atletico Madrid hat am späten Mittwochabend die Verpflichtung des uruguayischen Stürmerstars Luis Suarez vom FC Barcelona verkündet, nachdem ein Wechsel zu Juventus geplatzt war. Die Transfersumme für den bereits 33-Jährigen beträgt nach Angaben aus Barcelona 6 Millionen Euro.

Deutschland: Leverkusen holt Arias aus Madrid

Bayer 04 hat den kolumbianischen Nationalspieler Santiago Arias von Atletico Madrid verpflichtet. Der 28-jährige rechte Aussenverteidiger schliesst sich Leverkusen auf Leihbasis für ein Jahr an, anschliessend besitzt der Klub eine Kaufoption. Bei den «Rojiblancos» absolvierte Arias 51 Partien (1 Tor und 3 Assists). Zuvor hatte der Kolumbianer in Europa für PSV Eindhoven und Sporting Lissabon gespielt.

England: Mendy zu Chelsea

Chelsea hat Senegals Nationaltorhüter Edouard Mendy für rund 25 Millionen Euro von Stade Rennes verpflichtet. Er soll bei Chelsea, wo er einen 5-Jahresvertrag unterschrieb, den zuletzt stark in die Kritik geratenen Spanier Kepa Arrizabalaga ersetzen.