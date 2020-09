Legende: Spielt in Zukunft in der zweithöchsten türkischen Liga Gökhan Inler. Getty Images

Türkei: Inler verlässt Basaksehir in Richtung Adana

Gökhan Inler hat in der Türkei einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der frühere Captain der Schweizer Nationalmannschaft wechselt nach 3 Jahren vom Meister Basaksehir Istanbul in die zweithöchste Liga zu Demirspor Adana. Der 36-Jährige spielt seit 4 Jahren in der Türkei. Nach dem Transfer vom damaligen englischen Meister Leicester City hatte sich der Mittelfeldspieler für eine Saison Besiktas Istanbul angeschlossen, mit dem er ebenfalls den Titel holte. In der letzten Saison kam Inler in der Meisterschaft bloss noch auf 2 Einsätze von Beginn weg.