Trotz CL-Quali: Spalletti nicht mehr Inter-Coach

Inter Mailand, der 4. der abgelaufenenen Serie-A-Saison, trennt sich von Cheftrainer Luciano Spalletti. In einer kurzen Mitteilung dankte der Klub dem 60-Jährigen für seine Arbeit und die erreichten Resultate. Spalletti coachte die «Nerazzurri» seit 2017 und qualifizierte sich zweimal für die Champions League. In der «Königsklasse» schied Inter diese Saison in der Gruppenphase aus, in der Europa League war nach den Achtelfinals Schluss. Als Spallettis Nachfolger ist Ex-Nationalcoach Antonio Conte im Gespräch.

Palermo bleibt in der Serie B

Ein Berufungsgericht des italienischen Verbandes hat den Zwangsabstieg des sizilianischen Klubs Palermo in die Serie C aufgehoben. Stattdessen wird der Serie-B-Klub mit 20 Minuspunkten bestraft und beendet die Saison auf Rang 11. Der Zwangsabstieg war erstinstanzlich wegen finanzieller Unregelmässigekeiten verhängt worden.