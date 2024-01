Legende: Treten im Exil an Manor Solomon und seine israelischen Nati-Kollegen. imago images/Geisser

EM-Quali: Israel bestreitet Playoff-Partie in Budapest

Das Playoff-Spiel zwischen Israel und Island um eine Teilnahme an der EM im nächsten Jahr in Deutschland wird am Donnerstag, 21. März, in Budapest ausgetragen. Der Krieg in Gaza macht die Verlegung nötig. Der Gewinner der Partie in Ungarns Hauptstadt trifft fünf Tage später im Duell um einen Platz an der EM auf den Sieger des Spiels Bosnien-Herzegowina – Ukraine.

Russland testet in Moskau gegen Serbien

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Russlands Nationalmannschaft keinen europäischen Gegner mehr gehabt. Das ändert sich nun: Gemäss offiziellen Angaben kommt es ebenfalls am 21. März in Moskau zu einem Testspiel gegen Serbien. Nach dem Kriegsausbruch vor zwei Jahren sperrten die Uefa und die Fifa alle russischen Mannschaften für Pflichtspiele. Russlands A-Nati unter Trainer Waleri Karpin hat seither lediglich einige Freundschaftsspiele bestritten. Gegner waren etwa der Irak, Iran, Kuba und Kamerun. Zeitweise hatte Russland mit dem Übertritt zum asiatischen Verband geliebäugelt.