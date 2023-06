England: Kanté wechselt zu Al-Ittihad

N'Golo Kanté wechselt nach sieben Jahren in der Premier League vom FC Chelsea zum saudischen Meister Al-Ittihad und spielt in Dschidda künftig Seite an Seite mit seinem früheren Nationalmannschafts-Kollegen Karim Benzema. Der 32-jährige Kanté kommt nach Ablauf seines Vertrags in London am Monatsende ablösefrei in die saudische Profiliga. Angaben seines neuen Klubs zufolge läuft sein Kontrakt beim ehemaligen Gewinner der asiatischen Champions League bis 2026. Schätzungen zufolge haben die Saudis für den Franzosen ein Gesamtpaket mit Gehalt, Werbeverträgen und Honorare für Bildrechte in Höhe von umgerechnet rund 100 Millionen Euro geschnürt.

Frankreich: Marcelino neuer Trainer von Marseille

Olympique Marseille hat den Spanier Marcelino als neuen Trainer verpflichtet. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, wird der 57-Jährige die Nachfolge des Kroaten Igor Tudor an, der sich Anfang Juni nach nur einem Jahr bei OM verabschiedet hatte. Für Marcelino, der zuletzt bis Ende Juni 2022 in La Liga Athletic Bilbao trainierte, ist es die erste Trainerstation ausserhalb seiner spanischen Heimat.