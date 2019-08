Legende: Ist seinen Job los Aleksander Chatskewitsch. imago images

Trainer von Dynamo Kiew muss nach CL-Out gehen

Einen Tag nach dem Out in der 3. Quali-Runde zur Champions League hat Dynamo Kiew seinen Trainer Aleksander Chatskewitsch und den gesamten Betreuerstab entlassen. Der ukrainische Vizer-Meister spielte zuhause gegen Brügge 3:3 und schied nach dem 0:1 im Hinspiel aus. Zum 3. Mal in Folge verpasste Kiew den Einzug in die Gruppenphase.

Ben Yedder von Sevilla nach Monaco

Nach 3 Jahren bei FC Sevilla kehrt Stürmer Wissam Ben Yedder in die Ligue 1 zurück. Der 29-jährige französische Nationalspieler unterzeichnete bei der AS Monaco einen Fünfjahres-Vertrag. Sevilla erhält im Gegenzug den portugiesischen Mittelfeldspieler Rony Lopes sowie eine Ablösesumme, die von Medien auf 40 Millionen Euro geschätzt wird. Für Sevilla erzielte Ben Yedder 70 Tore in 138 Spielen.

Bensebaini verstärkt Gladbach

Borussia Mönchengladbach hat vom französischen Cupsieger Stade Rennes Defensivspieler Ramy Bensebaini verpflichtet. Der 24-Jährige, der als Innen- oder linker Verteidiger eingesetzt werden kann, erhält einen Vierjahresvertrag bis Juni 2023. Die Ablösesumme soll sich Medienberichten zufolge auf 7 Millionen Euro belaufen.