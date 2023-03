Legende: Hat keine Zukunft in Vorarlberg Miroslav Klose ist seinen ersten Trainerjob bei den Profis los. imago images/Eibner Europa

Österreich: Klose bei Altach entlassen

Miroslav Klose ist am Montag als Trainer des österreichischen Bundesligisten SCR Altach entlassen worden. Die Entscheidung kam überraschend, nachdem der Deutsche mit seiner Mannschaft am Sonntag noch ein bemerkenswertes 1:1 beim Dauermeister RB Salzburg erreicht hatte. Der 44-jährige Klose hatte den Klub aus Vorarlberg zu Saisonbeginn als Nachfolger Ludovic Magnins übernommen. Es war seine erste Station als Cheftrainer einer Profimannschaft. Altach beendete den sogenannten Grunddurchgang als Tabellenletzter und geht nach der nun vorgenommenen Halbierung der Punkte mit acht Zählern in die Relegation der sechs schlechtesten Klubs.