Japan will Klub-WM nicht ausrichten

Japan will aufgrund der Corona-Pandemie auf die Durchführung der Klub-WM verzichten. Laut der Nachrichtenagentur Kyodo möchte der japanische Fussballverband das im Dezember geplante Turnier mit den Siegern der wichtigsten kontinentalen Klub-Wettbewerbe nicht veranstalten. Die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Unsicherheiten seien dem Verband zu gross.

Queiroz übernimmt in Ägypten

Der Portugiese Carlos Queiroz ist neuer Trainer der ägyptischen Nationalmannschaft. Der 68-Jährige war zuletzt Nationaltrainer Kolumbiens. Queiroz tritt die Nachfolge von Hossam al-Badri an, der am Montag nach dem 1:1 gegen Gabun in der WM-Qualifikation entlassen wurde.

Brasilianer in England gesperrt

Gleich mehrere brasilianische Stars dürfen am kommenden Premier-League-Spieltag voraussichtlich nicht für ihre Teams spielen – unter ihnen Thiago Silva von Chelsea oder Liverpools Goalie Alisson. Grund ist eine Fifa-Regel, auf die sich Brasiliens Verband beruft. Demnach können Spieler für einen fünftägigen Zeitraum gesperrt werden, wenn ihre Klubs sie nicht an Länderspielen mit ihrem Nationalteam teilnehmen lassen.

Schweden sagt Trainingslager in Katar ab

Schweden hat nach Kritik aus der Liga sein jährliches Trainingslager in Katar abgesagt. Die Klubs seien «einstimmig der Meinung gewesen, dass das Camp in den kommenden Jahren nicht in Doha stattfinden soll», teilte der Verband mit. Seit 2019 hatte Schweden im Januar im Land des kommenden WM-Gastgebers getroffen. Eine genau Begründung gab der Verband nicht, wies aber darauf hin, «die Lobbyarbeit, die wir in Katar für die Menschenrechte und die Situation von Wanderarbeitnehmern geleistet haben», fortsetzen zu wollen.