Deutschland: Schalke setzt auf Knäbel

Peter Knäbel ist neuer Sportvorstand bei Schalke 04. Der 54-Jährige war seit einem Monat interimistisch Gesamtverantwortlicher Sport und wurde nun vom Aufsichtsrat in den Vorstand des Tabellenletzten berufen, wie der Revierklub am Mittwoch mitteilte. Knäbel tritt damit die Nachfolge des am 28. Februar beurlaubten Jochen Schneider an, dessen Aufgaben er zuletzt bereits übernommen hatte. Der designierte Bundesliga-Absteiger entschied sich damit für eine interne Lösung. Knäbel arbeitete zuvor seit 2018 als Technischer Direktor Nachwuchs und Entwicklung in Gelsenkirchen.

Elfenbeinküste: Spielabbruch nach Schiedsrichterkollaps

In Abidjan wurde das Qualifikationsspiel für den Afrika Cup zwischen der Elfenbeinküste und Äthiopien nach 81 Minuten beim Stand von 3:1 abgebrochen, weil der Schiedsrichter kollabierte. Referee Charles Bulu musste behandelt und ins Spital überführt werden. Wie die Partie gewertet wird, steht noch nicht fest. Womöglich wird das 3:1 in die Wertung genommen, weil sich beide Teams schon zuvor für den Afrika Cup 2022 in Kamerun qualifiziert haben.