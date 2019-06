Kobel an Stuttgart ausgeliehen

Kobel leihweise zu Stuttgart

Gregor Kobel wird von Hoffenheim für ein Jahr an Absteiger VfB Stuttgart ausgeliehen. Bei den Schwaben konkurriert der Schweizer Keeper mit dem vom 1. FC Nürnberg verpflichteten Fabian Bredlow um den Status als Nummer eins. Gleichzeitig verlängerte Kobel seinen Vertrag bei der TSG um ein Jahr bis Sommer 2021. Der 21-Jährige war bereits in der Rückrunde der abgelaufenen Saison an den FC Augsburg ausgeliehen und absolvierte dort 16 Bundesligaspiele.

Benitez lehnt Verlängerung bei Newcastle ab

Rafael Benitez gibt sein Amt als Coach von Newcastle United auf. Dies gab der Premier-League-Klub des Schweizers Fabian Schär am Montag bekannt. Der 59-jährige Spanier soll laut Medienberichten aber deutlich mehr Budget für Transfers gefordert haben, um den vierfachen englischen Meister wieder in der vorderen Tabellenregion zu etablieren. Benitez hatte im März 2016 bei den «Magpies» übernommen, konnte jedoch den Abstieg nicht verhindern. Dem gebürtigen Madrilenen, der 2005 mit dem FC Liverpool die Champions League gewonnen hatte, gelang in der Folgesaison der direkte Wiederaufstieg.