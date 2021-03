Legende: Hatte gegen Schalke Grund zur Freude Gregor Kobel. Keystone

Deutschland: Kobel in der Top-Elf

Stuttgart-Goalie Gregor Kobel hat es erstmals ins Bundesliga-Team der Runde des Fussballmagazins «Kicker» geschafft. Der 23-Jährige verdiente sich die Nomination am 23-Spieltag dank einer starken Leistung in der Partie gegen Schalke (5:1). Kobel parierte unter anderem einen Elfmeter.

Rennes-Coach tritt zurück

Trainer Julien Stephan vom französischen Erstligisten Stade Rennes hat am Montag seinen Rücktritt erklärt. Der 40-Jährige war seit Dezember 2018 in Rennes tätig gewesen. Am vergangenen Freitag hatte Rennes zu Hause gegen Nizza 1:2 verloren und belegt den 9. Tabellenplatz.

Crotone entlässt Stroppa

Serie A-Schlusslicht Crotone hat seinen Trainer Giovanni Stroppa gefeuert. Der Klub zog die Konsequenzen aus dem 0:2 gegen Cagliari am Sonntag. Die Nachfolge tritt Serse Cosmi an.

Kroatien: Ex-Naticoach Kranjcar tot

Der ehemalige kroatische Nationaltrainer Zlatko Kranjcar ist im Alter von 64 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Der frühere Stürmer führte Kroatien im ersten Länderspiel als eigenständige Nation im Oktober 1990 gegen die USA als Captain an. Später betreute er die Auswahl 2006 bei der WM.