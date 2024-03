Legende: Wird sein Pech nicht los Gregor Kobel. imago images/Treese

Bundesliga: BVB wohl ohne Kobel bei den Bayern

Borussia Dortmund muss im Klassiker am Samstag nach Informationen von Sky erneut auf Gregor Kobel verzichten. Der Stammkeeper verliess am Freitag bereits vor der abschliessenden Einheit des Teams und dem für den frühen Abend geplanten Abflug Richtung München das Trainingsgelände. Der 26-jährige Schweizer hatte zuletzt wegen einer Muskelverletzung gefehlt, muss aber diesmal wohl wegen eines Magen-Darm-Infekts passen. Für Kobel dürfte voraussichtlich wieder Alexander Meyer das Dortmunder Tor hüten.

Resultate Übersicht Bundesliga Übersicht Bundesliga

Eredivisie: Ajax muss auf Trainersuche

Der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam muss für die kommende Saison einen neuen Trainer suchen. Der aktuelle Chefcoach John van't Schip kündigte vor dem Auswärtsspiel gegen den FC Zwolle am Ostersonntag an, dass er in der kommenden Spielzeit nicht mehr für das Amt zur Verfügung steht. Stattdessen werde er in Absprache mit der Klubführung eine andere Funktion innerhalb des Vereins übernehmen. Van't Schip hatte im Oktober die krisengeschüttelte 1. Mannschaft übernommen und das Team vom letzten Tabellenplatz der Eredivisie bis auf Rang 5 geführt.