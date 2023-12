Legende: Muss bei Köln den Hut nehmen Steffen Baumgart. KEYSTONE/DPA/Andreas Gora

Bundesliga: Köln trennt sich von Baumgart

Steffen Baumgart ist nicht mehr Trainer des 1. FC Köln. Der stark abstiegsbedrohte Bundesligist informierte am Tag nach dem 0:2 bei Union Berlin über den «gemeinsamen Entschluss», die Zusammenarbeit zu beenden. Der FC ist mit nur zehn Punkten und zehn erzielten Toren Tabellen-17. und beendet das Jahr damit auf einem Abstiegsplatz. Baumgarts Vertrag beim FC lief noch bis Juni 2025, er hatte die Kölner im Sommer 2021 übernommen und mit ihnen direkt in seiner ersten Saison die Conference League erreicht.

Ligue 1: Ex-PSG-Trainer Galtier freigesprochen

Der frühere Trainer von Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, ist im Prozess um Rassismusvorwürfe freigesprochen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Nizza am Donnerstag mit. Der 57-Jährige musste sich wegen des Vorwurfs des Mobbings und der Diskriminierung in seiner Zeit beim OGC Nizza verantworten. Medienberichten zufolge hatte die Anklage ein Jahr Haft auf Bewährung und eine Geldstrafe in Höhe von 45'000 Euro für den Trainer gefordert.

Premier League: Lockyer wieder zuhause

Fünf Tage nach seinem Herzstillstand auf dem Fussballplatz ist Tom Lockyer aus dem Spital entlassen worden. Dies teilte sein Klub Luton Town am Donnerstag mit. Dem 29-jährigen walisischen Nationalspieler sei zuvor ein Defibrillator eingesetzt worden, «um eine Wiederholung des Vorfalls vom Samstag zu verhindern». Captain Lockyer hatte im Premier-League-Spiel beim AFC Bournemouth einen Herzstillstand erlitten und war nach einer Notversorgung auf dem Feld in ein Krankenhaus gebracht worden.