Legende: Läuft nicht mehr für die DFB-Elf auf Toni Kroos. imago images

Deutschland: Kroos spielt nicht mehr für die DFB-Elf

Die Achtelfinal-Niederlage Deutschlands gegen England an der EURO 2020 war der letzte Auftritt von Toni Kroos im Trikot der DFB-Elf. Am Freitag verkündete der Real-Madrid-Regisseur in seinem Podcast, dass er den Entschluss, nach diesem Turnier aufzuhören, schon länger gefällt habe. «Ich hätte mir sehnlichst gewünscht, und dafür habe ich nochmals alles gegeben, dass es am Ende 109 Länderspiele gewesen wären und dass noch dieser eine grosse Titel, der EM-Titel, dazugekommen wäre», so Kroos auf Instagram.