Legende: Wagt sich an eine neue Aufgabe Stefan Kuntz. Keystone

Türkei: Kuntz übernimmt Nationalmannschaft

Stefan Kuntz ist neuer Trainer der türkischen Auswahl. Das gab der türkische Verband am Sonntag bekannt. Kuntz ist Nachfolger des nach etlichen Misserfolgen entlassenen Senol Günes. Der Saarländer war zuletzt Trainer der deutschen U21-Auswahl und führte das Team dreimal in Folge in den EM-Final. Zweimal holte die Mannschaft den Titel. Nach dem enttäuschenden Abschneiden bei den Olympischen Spielen in Tokio mehrten sich zuletzt die Spekulationen um die Zukunft von Kuntz, der eigentlich einen Vertrag bis 2023 besass.

England: Trauer um Weltmeister Greaves

Mit Jimmy Greaves ist einer der grössten Stürmer Englands am Sonntagmorgen verstorben. Der Weltmeister von 1966 wurde 81 Jahre alt. Für die «Three Lions» erzielte Greaves in 57 Länderspielen stolze 44 Tore. Greaves machte sich bei Chelsea einen Namen, wo er zwischen 1957 und 1961 in 169 Einsätzen 132-mal traf. Nach einem kurzen Gastspiel bei Milan schloss er sich den «Spurs» an. Seine beeindruckende Bilanz dort: 266 Tore in 379 Spielen. Mit dem Europapokal der Pokalsieger 1963 gewann Tottenham um Greaves als erster englischer Klub einen Europapokalwettbewerb.