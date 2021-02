Legende: Überzeugte am Samstag gegen Lyon Montpellier-Goalie Jonas Omlin. imago images

Frankreich: Auszeichnung für Omlin

Jonas Omlin hat es erstmals in das Team der Ligue-1-Runde der Sportzeitung «L'Équipe» geschafft. Der Goalie, der im letzten Sommer von Basel zu Montpellier gewechselt hatte, war am Samstagabend mit seinen Paraden entscheidend am 2:1-Überraschungssieg der Südfranzosen beim Titelkandidaten Lyon beteiligt. Für Omlin kommt die Auszeichnung zur richtigen Zeit. Der Innerschweizer hatte in den letzten Wochen einige schwierige Spiele mit vielen Gegentoren zu verkraften.