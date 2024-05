Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Darf sich nun offiziell Liverpool-Coach nennen Arne Slot imago images/Pro Shots

Premier League: Slot beerbt Klopp

Einen Tag nach dem emotionalen Abschied von Jürgen Klopp hat Liverpool den Nachfolger des Deutschen offiziell vermeldet. Wie erwartet wechselt Arne Slot von Feyenoord Rotterdam zu den «Reds». Der 45-jährige Niederländer tritt das Amt per 1. Juni an. Er unterschrieb einen Dreijahresvertrag. Auch Feyenoord gab den Wechsel bekannt und sprach von einer nicht näher genannten Ablöse in Millionenhöhe. Slot hatte bereits selbst angekündigt, dass er ab kommender Saison neuer Liverpool-Trainer werde.