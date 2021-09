England: Weitere Pause für Thiago

Der FC Liverpool muss schon wieder auf Thiago verzichten. Der 30-Jährige verpasst wegen einer Wadenblessur mit Sicherheit die nächsten zwei Spiele im Ligacup und in der englischen Meisterschaft. Die neuerliche Verletzung zog sich Thiago beim 3:0 der «Reds» über Crystal Palace zu. Thiago kam in fünf der sechs Pflichtspiele Liverpools in dieser Saison zum Einsatz. In seiner ersten Spielzeit stand er nur in 30 von 52 Partien auf dem Platz. Wegen einer Knieverletzung und einer Corona-Erkrankung fiel er zweimal länger aus.