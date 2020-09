Legende: Nachfolger von David Wagner Manuel Baum. imago images

Deutschland: Schalke holt Baum als neuen Trainer

Manuel Baum übernimmt bei Schalke 04 die Nachfolge des entlassenen Trainers David Wagner. Als Assistent steht dem 41-Jährigen der Ex-Profi Naldo zur Seite. Das gaben die «Königsblauen» am Mittwoch bekannt. Baum hatte zuletzt die U18-Auswahl des DFB gecoacht. Von 2016 bis 2019 sammelte er bei Augsburg Erfahrung als Bundesliga-Trainer. Schalke stattete Baum mit einem 2-Jahres-Vertrag aus. Die Gelsenkirchner hatten sich am Sonntag nach 18 Bundesligaspielen in Folge ohne Sieg von Wagner getrennt. Mit 1:11 Toren und 0 Punkten sind sie so schlecht wie noch nie ein Klub in 58 Jahren Bundesliga in die neue Saison gestartet.

Türkei: Inler verlässt Basaksehir in Richtung Adana

Gökhan Inler hat in der Türkei einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der frühere Captain der Schweizer Nationalmannschaft wechselt nach 3 Jahren vom Meister Basaksehir Istanbul in die zweithöchste Liga zu Demirspor Adana. Der 36-Jährige spielt seit 4 Jahren in der Türkei. Nach dem Transfer vom damaligen englischen Meister Leicester City hatte sich der Mittelfeldspieler für eine Saison Besiktas Istanbul angeschlossen, mit dem er ebenfalls den Titel holte. In der letzten Saison kam Inler in der Meisterschaft bloss noch auf 2 Einsätze von Beginn weg.