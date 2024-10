Per E-Mail teilen

Legende: Wenn die Hoffnung wie eine Seifenblase platzt Erik ten Hag muss in Manchester seine Koffer packen. Imago/Colorsport

Premier League: Ten Hag bei ManUnited gefeuert

Manchester United hat sich einen Tag nach dem 1:2 bei West Ham United von Trainer Erik ten Hag getrennt. Von 14 Pflichtspielen in dieser Saison gewann der englische Rekordmeister lediglich 4, eines davon im Ligacup gegen das unterklassige Barnsley (7:0). Ex-Stürmerstar Ruud van Nistelrooy übernehme das Amt interimsweise, bis ein Nachfolger gefunden sei. Ten Hag hatte als Nachfolger von Ralf Rangnick 2022 einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. In seiner ersten Spielzeit wurde sein Team Dritter und gewann den Ligapokal, die vergangene Saison beendete man als Achter und war damit so schlecht wie nie seit Gründung der Premier League.

Portugal: Amdouni mit 2. Saisontor

Nach Toren im Nationalteam gegen Spanien und Dänemark findet der Schweizer Internationale Zeki Amdouni auch bei Benfica besser den Tritt. Dem Genfer gelang das zweite Saisontor in Portugal. Gegen Rio Ave zeichnete er in der 81. Minute für das Tor zum 5:0-Schlussresultat verantwortlich. Amdouni wurde nach 62 Minuten für Kerem Aktürkoglu eingewechselt. In der Tabelle belegt Benfica Lissabon den dritten Platz hinter Sporting Lissabon und dem FC Porto.