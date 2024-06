Per E-Mail teilen

Legende: Wechselt nach Frankreich Roberto De Zerbi. imago images/Shutterstock

Ligue 1: De Zerbi wird Trainer in Marseille

Roberto De Zerbi wird Trainer von Olympique Marseille. Die Südfranzosen haben nach eigenen Angaben eine Grundsatzvereinbarung mit dem Italiener getroffen. Dass sich der 45-jährige De Zerbi für eine Anstellung in der Ligue 1 entschieden hat, mag überraschen. Zuletzt war er bei Brighton & Hove Albion in der Premier League tätig. Nachdem er dort seinen Abgang bekanntgegeben hatte, wurde De Zerbi von Bayern München, Juventus Turin und Manchester United umworben. Olympique Marseille beendete die letzte Saison in der Ligue 1 auf dem 8. Platz.