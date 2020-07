Frankreich: Mbappé mit Knöchelverletzung out

Der französische Weltmeister Kylian Mbappé fällt wegen einer Knöchelverletzung voraussichtlich 3 Wochen aus und wird Paris St-Germain damit wohl in den Champions-League-Viertelfinals gegen Atalanta Bergamo (mit Remo Freuler, am 12. August) fehlen. Der Stürmer war am Freitagabend beim 1:0-Sieg über St-Etienne im französischen Cupfinal nach einer halben Stunde rüde gefoult worden und musste ausgewechselt werden.

Ukraine: Trainer nimmt nach 4 Tagen den Hut

Die Amtszeit von Mircea Lucescu beim ukrainischen Topklub Dynamo Kiew ist nach nur 4 Tagen wieder zu Ende. Der Rumäne entschloss sich nach heftiger Fan-Kritik an seiner Verpflichtung, gleich wieder das Handtuch zu werfen. «Ich kann nicht akzeptieren, dass unsere eigenen Fans gegen die Interessen des Klubs handeln», erläuterte Lucescu. Erst am Donnerstag hatte der knapp 75-Jährige einen Zweijahresvertrag unterzeichnet.