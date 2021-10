Legende: Hat in Wolfsburg wohl keine Zukunft Admir Mehmedi. imago images

Deutschland: Mehmedi vor Abgang

Seit bald 4 Jahren steht Admir Mehmedi beim VfL Wolfsburg unter Vertrag – gut möglich, dass die Beziehung im Winter endet. Laut kicker-Informationen steht der 30-Jährige bei den «Wölfen» vor dem vorzeitigen Abgang. So sollen Mehmedi, der in der Autostadt noch einen Vertrag bis im nächsten Sommer hat, keine Steine in den Weg gelegt werden. In der laufenden Saison wurde der Schweizer nur gerade in 20 Minuten eingesetzt und nicht für das Champions-League-Kader nominiert. Im September hatte Mehmedi in der Bild erklärt, dass er sich ein Karriereende beim FC Zürich oder in Winterthur vorstellen könne.

Italien: Djimsiti 1 Monat out

Atalanta-Verteidiger Berat Djimsiti fehlt seinem Klub für 1 Monat. Der ehemalige FCZ-Akteur zog sich am vergangenen Samstag in Budapest beim Sieg im WM-Qualifikationsspiel mit Albanien gegen Ungarn eine Fraktur am linken Unterarm zu. Der 28-Jährige wurde am Montagmorgen in Turin operiert.