Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Hat gut lachen Haris Seferovic. Freshfocus/Toto Marti (Archiv)

Grund zum Feiern für Seferovic

Al Wasl hat sich vorzeitig zum 7. Mal den Meistertitel in den Vereinigten Arabischen Emiraten gesichert. Beim 3:0-Heimsieg gegen das zweitplatzierte Shabab Al-Ahli traf Haris Seferovic kurz nach der Pause zum 1:0 und erzielte damit seinen 11. Saisontreffer. Zwei Runden vor Schluss liegt Al Wasl neun Punkte vor dem ebenfalls in Dubai beheimateten Rivalen. Es ist der erste Meistertitel seit 2007. Für die bevorstehende EM-Endrunde wurde Seferovic von Nationaltrainer Murat Yakin nicht berücksichtigt.

Southampton ist zurück im Oberhaus

Der 3. Aufsteiger in die Premier League heisst Southampton. Der im letzten Jahr abgestiegene Klub aus Südengland gewann den Playoff-Final gegen Leeds United mit 1:0. Der einzige Treffer gelang Stürmer Adam Armstrong. Der 27-Jährige traf schon im Halbfinal gegen West Bromwich (3:1) zweimal. Der Aufstieg bringt dem Klub in der nächsten Saison dank TV- und Sponsoren-Geldern ein Umsatzplus von über 150 Millionen Franken, haben die Wirtschaftsprüfer von Deloitte ausgerechnet. Vor Southampton hatten auf direktem Weg Leicester und Ipswich den Aufstieg in die Premier League geschafft.