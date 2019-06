Messi verdient am meisten

Gemäss dem amerikanischen Magazin Forbes war Lionel Messi im Zeitraum von Juni 2018 bis Juni 2019 weltweit der bestbezahlte Sportler. 127 Millionen Dollar soll der argentinische Starspieler des FC Barcelona eingestrichen haben. Der Betrag setzt sich zusammen aus 92 Millionen Salär und 35 Millionen für Prämien und Sponsoring-Einnahmen. Hinter Messi folgen der Portugiese Cristiano Ronaldo mit 109 Millionen Dollar und der Brasilianer Neymar mit 105 Millionen. In der aktuellen Rangliste folgt Roger Federer mit 93,4 Millionen auf Platz 5, noch knapp hinter dem mexikanischen Boxer Saul «Canelo» Alvarez.

Fonseca übernimmt die Römer

Der ehemalige Donezk-Trainer Paulo Fonseca ist neuer Coach des italienischen Erstligisten AS Roma. Er ersetzt den Römer Claudio Ranieri, der seinen am Ende der Saison ausgelaufenen Vertrag nicht mehr erneuert hatte. Wie die AS Roma auf ihrer Webseite mitteilte, unterzeichnete der 46-jährige Portugiese Fonseca einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine einjährige Verlängerung.