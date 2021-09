Legende: Es läuft noch nicht rund für Lionel Messi bei PSG. imago images

Frankreich: Messi muss 1 Spiel aussetzen

Lionel Messi fehlt Paris SG im Spiel gegen Montpellier mit dem Schweizer Torhüter Jonas Omlin am Samstag in der Ligue 1. Der Argentinier, der weiter auf sein erstes Pflichtspieltor mit den Hauptstädtern wartet, muss wegen einem Schlag aufs Knie pausieren. Am Sonntag sollen weitere Untersuchungen stattfinden und die Lage neu beurteilt werden.

Frankreich: Platzstürmer hart bestraft

Der Platzsturm in Lens beim Spiel vor 6 Tagen gegen Lille hat für einige Fans des Heimklubs Folgen. Der Klub verhängte Stadionverbote zwischen 9 und 36 Monaten, teils allerdings auf Bewährung. 17 Randalierer seien bislang identifiziert worden. Über 100 Personen waren auf das Feld gestürmt, Sicherheitskräfte konnten die Lage erst nach einer halben Stunde unter Kontrolle bekommen.

Deutschland: Olmo mit Muskelfaserriss

RB Leipzig muss mehrere Wochen auf Offensivspieler Dani Olmo verzichten. Der 23-jährige Spanier zog sich am letzten Wochenende im Spiel gegen Köln nach Angaben von Trainer Jesse Marsch einen «kleinen Muskelfaserriss» im Oberschenkel zu. Möglicherweise fehlt Olmo im Oktober auch der spanischen Nationalmannschaft.