Legende: Lässt sich wieder blicken Weltfussballer Lionel Messi. Getty Images

Spanien: Messi ist zurück

Der argentinische Superstar Lionel Messi ist am Montag beim FC Barcelona erstmals nach der Beendigung des Streits über seinen möglichen Abschied wieder zum Training erschienen. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete, dass der 33-Jährige mit seinem Auto am Nachmittag kurz nach 16:00 Uhr die Eingangstore zum Trainingszentrum der Katalanen passierte. Ob Messi lediglich den in der Vorwoche geschwänzten Corona-Test nachholte oder gleich zum ersten Mal an einer Übungseinheit unter Leitung des neuen Barça-Coaches Ronald Koeman teilnahm, blieb zunächst offen.

England: Mahrez und Laporte positiv auf Corona getestet

Der englische Topklub Manchester City muss in der Vorbereitung auf die neue Premier-League-Saison zunächst auf Riyad Mahrez und Aymeric Laporte verzichten. Wie der Klub von Coach Pep Guardiola am Montag bekannt gab, sind die beiden Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Laut Klubangaben zeigen Mahrez und Laporte, die sich nach dem positiven Test in Quarantäne begeben haben, keine Symptome.