Legende: Mit 75 Jahren wieder an der Seitenlinie Roy Hodgson. imago images/Simon Dael/Shutterstock

England: Hodgson zurück an alter Wirkungsstätte

Der ehemalige Schweizer Nationaltrainer Roy Hodgson kehrt an die Seitenlinie zurück. Der 75-Jährige ist neuer Trainer beim Premier-League-Klub Crystal Palace und wird die «Eagles» bis zum Saisonende betreuen. Für Hodgson ist es eine Rückkehr: Er hatte Crystal Palace bereits von 2017 bis 2021 trainiert, danach war er bis zum vergangenen Sommer Coach vom FC Watford. Crystal Palace hatte sich in der vergangenen Woche nach der 4. Niederlage in Folge von Patrick Vieira getrennt.