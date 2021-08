Legende: Da war die Welt noch in Ordnung Mark van Bommel (M.) und Admir Mehmedi (l.) freuen sich über den Sieg gegen Preussen Münster. imago images

Wolfsburg-Out wegen Mehmedi-Einwechslung?

Regionalligist Preussen Münster hat am Montag Einspruch gegen die Wertung des am Sonntag mit 1:3 n.V. verlorenen Pokalduells gegen VfL Wolfsburg eingelegt. Das gaben die Preussen am Montag bekannt und begründeten ihren Schritt mit einem Wechselfehler der Gäste. Der neue VfL-Trainer Mark van Bommel hatte in Münster in der 103. Minute Maximilian Philipp durch Admir Mehmedi ersetzt, aber schon zuvor das auf fünf Spieler begrenzte Auswechselkontingent ausgeschöpft.

Spanien: Agüero mit Sehnenverletzung

Der spanische Topklub FC Barcelona muss nach dem Abgang von Superstar Lionel Messi nun auch mehrere Wochen auf seinen neuen Stürmer Sergio Agüero verzichten. Wie der Klub am Montag mitteilte, erlitt der 33-jährige Argentinier eine Sehnenverletzung in der rechten Wade und wird voraussichtlich 10 Wochen ausfallen. Agüero war Ende Mai ablösefrei vom englischen Meister Manchester City zu den Katalanen gewechselt und unterschrieb einen Vertrag bis 2023. Eigentlich war Agüero nach Barcelona gewechselt, um mit seinem guten Kumpel und Nationalmannschaftskollegen Messi zusammenzuspielen.