Legende: Es brodelt in Griechenland Polizisten versuchen, die Situation rund um das Volleyball-Spiel Olympiakos Piräus – Panathinaikos Athen in den Griff zu kriegen. IMAGO Images/ANE Edition

Superliga: Kein Fussball am Wochenende

Weil Unbekannte in Griechenland zwei Schiedsrichter Anfang der Woche bedroht hatten, beschloss der Verband der Unparteiischen, keine Schiedsrichter für den anstehenden Fussball-Spieltag an diesem Wochenende zu ernennen. Die Superliga sagte daraufhin den Spieltag ab. Gleichzeitig ist es auch rund um das Volleyball-Spitzenspiel zwischen Olympiakos Piräus und Panathinaikos Athen zu schweren Krawallen gekommen: Bei Auseinandersetzungen zwischen Hooligans und der Polizei wurde am späten Donnerstagabend in Piräus ein griechischer Polizist durch eine Leuchtkugel getroffen und schwer verletzt. Der 31-jährige Mann schwebte am Freitag nach Angaben des Krankenhauses der Vorstadt Nikaia in Lebensgefahr.