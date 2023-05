Legende: Alles wieder im Lot Lionel Messi wurde bei PSG wieder begnadigt. IMAGO Images/Icon Sportswire

Frankreich: Messi zurück im Training

Paris Saint-Germain hat nach der öffentlichen Entschuldigung von Lionel Messi dessen Suspendierung vorzeitig aufgehoben. Der 35-jährige Weltmeister nahm am Montag wieder das Training auf, teilte der französische Meister und Spitzenreiter am selben Tag mit. PSG hatte Messi am letzten Dienstag für zwei Wochen aus dem Trainings- und Spielbetrieb genommen. Am Freitag hat sich der Argentinier für seinen unangemeldeten Kurztrip nach Saudi-Arabien beim Verein und seinen Teamkollegen entschuldigt.