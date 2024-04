Legende: Wurde nach dem Kollaps mit der Bahre abtransportiert Evan Ndicka. imago images/Xinhua

Serie A: Vorsichtige Entwarnung bei Ndicka

Evan Ndicka befindet sich nach seinem Zusammenbruch offenbar auf dem Weg der Besserung. «Evan geht es besser und er ist guter Dinge», teilte sein Klub AS Roma am Montag mit. Dennoch bleibe der 24-jährige Verteidiger zur Beobachtung vorerst weiter im Krankenhaus, werde weitere medizinische Checks durchlaufen. Der 24-Jährige war in der Partie vom Sonntag gegen Udinese in der 70. Minute kollabiert und hatte sich an die Brust gefasst. Das Spiel wurde in der Folge abgebrochen und soll zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden.