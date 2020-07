Neue Ligue-1-Saison startet am 22. August

Legende: Treffen zum Auftakt aufeinander Marseille und St. Etienne. Getty Images

Frankreich: Spielkalender 2021/22 publiziert

Die französische Liga hat den Spielkalender für die kommende Saison am Donnerstag bekanntgegeben. Am Wochenende vom 22./23. August kommt es zum Duell zwischen Marseille und St. Etienne, Meister Paris St-Germain empfängt Metz. Schon am 3. Spieltag kommt es zum ersten Spitzenspiel zwischen PSG und Marseille. Die abgelaufene Spielzeit war Ende April als einzige Topliga abgebrochen worden.